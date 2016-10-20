Babası tarafından kaçırılan Melek annesine kavuştu

İzmir’de babası tarafından kaçırıldığı iddia edilen ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla bulunan kız çocuğu annesine teslim edildi.



İzmir’in Gaziemir ilçesinde oturan GamzeKartal’ın 3 yaşındaki kızının nikahsız birlikte yaşadığı C.A. tarafından kaçırıldığı yönündeki şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI, KIZI ANNESİNE VERİLDİ

Ekiplerce anneye gelen telefon üzerine başlatılan operasyonda, C.A. ormanlık alanda yakalandı, yanındaki kızı Nur Melek de kurtarıldı. Kaçırıldığı öne sürülen Nur Melek, annesi Gamze Kartal’a (26) teslim edildi. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen C.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞTI



Kızına bir hafta sonra kavuşan Gamze Kartal, yaptığı açıklamada, ayrı kaldıkları süre zarfında günlerin geçmek bilmediğini ama sorunsuz şekilde kızına kavuşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çocuğunun, C.A’nın gece kendisine telefon etmesiyle kurtarıldığını anlatan Kartal, buluşmak için ormanlık alana çağırması üzerine jandarmayla irtibat kurduğunu belirtti.

“BENİM YERİME JANDARMA BİNDİ TAKSİYE”

Kartal, “Taksiyle gelmemi istemişti, benim yerime jandarma ekibi taksiye bindi. Gece yarısı ormanlık alana varan taksiye binince yakalandı. Biz de arkadan, diğer jandarmaekibiyle buluşma noktasına gittik, kızımı buluşma yerindeki otomobilde bulduk.” dedi.

Kızıyla buluşma anındaki duygularını sözcüklerle anlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Kartal, “Kızımı görünce sarıldım, öptüm öptüm. Sarıldım doyasıya, bir daha kopmamacasına.” diye konuştu.

“DÜNYALAR BENİM OLDU”

Ayrı kaldığı bir hafta boyunca sokaklarda kızını aradığını, bu süre içinde ne yemek ne de uyku düşündüğünü dile getiren Kartal, “Meleğime kavuştuğum için çok mutluyum. Onsuz bir dünya zaten düşünemiyorum. Dünyalar benim oldu.” dedi.

İzmir’de 9 Ekim’de güvenlik güçlerine başvuran Gamze Kartal, 3 yaşındaki Nur Melek A’nın, cezaevinden çıkan babası C.A. tarafından kaçırıldığını iddia etmiş ve çocuğunun bulunmasını istemişti. C.A ile kızının, son olarak görüldükleri markette güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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