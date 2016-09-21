İzmir sokaklarında dehşet!

İzmir’de arkadaşlık teklifini reddettiği için kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından dövülen üniversite öğrencisi Neriman G. (23), “Beni dövüp kaşımı gözümü şişiren sokakta geziyor. Polis, bana saldıran magandayı da bulsun” dedi



Ege Üniversitesi’nde Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Neriman G., 17 Eylül gecesi saat 23.00’te part time garsonluk yaptığı işyerinden evine giderken, tanımadığı 25-30 yaşlarındaki iki kişiden biri, “Pardon, tanışalım mı?” diye seslendi. Neriman G.’nin ‘Hayır’ cevabına sinirlenen kişi, “Ne demek hayır, bana kimse ‘Hayır’ diyemez” dedikten sonra genç kıza tokat attı, ardından bileğini bükerek tekmeledi. Saldırganın yumruklarına ve küfürlerine maruz kalan Neriman G.’yi, araya giren vatandaşlar kurtardı. Saldırganın yanındaki kişi ise olaya engel olmadı. Yere düşen ve yüzü gözü şişen genç kız bir taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı şoku atlatamayan Neriman G. karakola gidip şikâyetçi oldu.

‘BAŞKALARINA DA ZARAR VEREBİLİR’

Neriman G., saldırganın bulunamamasına tepki gösterdi. Olayın yaşandığı bölgede MOBESE kameraları olduğunu belirten Neriman G., “İzmir gibi bir şehirde, bir maganda, sırf arkadaşlık teklifini kabul etmediğim için beni sokak ortasında dövüyor. Nasıl bulunmaz anlamıyorum. İstanbul’da otobüste şortlu hemşireye tekme atan saldırgan nasıl bulunduysa, bu maganda da bulunsun. Bana zarar veren, başka kadınlara ve gençlere de zarar verebilir” dedi.

‘ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM’

Saldırının şokunu atlatamadığını ve korkudan sokağa çıkamadığını belirten Neriman G. “Saldırganın kimliği de belirlenemedi. O anları unutamıyorum. Korkudan günlerdir sokağa çıkamıyorum. Kapı çaldığında ölüm korkusu yaşıyorum. Saldırganın kimliği belirlense koruma isteyeceğim. Emniyet güçlerinden saldırganların bulunmasını istiyorum. Kadınlar şiddete alışmamalı ve alıştırılmamalı. Eğer şiddete alışırsak, ölürüz” diye konuştu.

Saldırının basında yer bulmasının ardından sivil toplum örgütleri ve kadınderneklerinden destek geldiğini de belirten Neriman G., “Birleşmiş Milletler’in kadın hakları için başlattığı ‘Nar Tanesi’ projesinde aylarca çalıştım ve kadın haklarını savundum. Kadın haklarını savunan biri şiddet mağduru oluyor” dedi.

ŞİDDETİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Neriman G., yaşadıklarını ve fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Neriman G., “Bu yüze iyi bakın. Sadece yolda yürürken tanışma istediğini reddettiğim biri tarafından bu hale getirildi. Etrafta insanlar da vardı ve biri ‘Bu ne yapıyor’ demedi. Çekirdek çitler modda izlediler. Elini tuttum, gücüm yetmedi. Bu mu adamlık, bu mu insanlık? Çıkmayın kadın arkadaşlarım aman sokağa çıkmayın, tek yürümeyin, dikkat edin” diye uyardı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail