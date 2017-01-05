İzmir Adliyesi’nde patlama

İzmir Adliyesi önünde patlama meydana geldi.İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi. İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen patlamanın, gelen ilk bilgilere göre bombalı araç nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. Çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi. İlk belirlemelerde aralarında polislerinde olduğu 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.



DHA muhabiri uzan namlulu silahlı bir teröristin cesedinin olduğu bilgisini paylaştı. Bölgede iki terörist olduğu, birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü iddia ediliyor.

İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patladı. Patlama sonrası çatışma çıktı. Gelen ilk bilgiler bir teröristin öldürüldüğü, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü yönünde. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir Baro Başkanı’nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.

10 YARALI

Olayda aralarında polislerinde olduğu 10 kişi yaralandığı öğrenildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde patlama sonra çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

KAYNAK: DHA

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