İyimser kadın daha uzun yaşıyor

Hayata karşı iyimser ve güçlü duran kadınların hastalıklar karşısında da güçlü olduğu; kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarında ciddi oranda avantajlı olduğu ortaya çıktı. ABD’nin Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma, iyimser kadınların daha uzun yaşadığını gösterdi.

Hayata mümkün olduğunca olumlu bakmanın kadın sağlığı açısından faydaları incelendi. ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde 70 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada görüldü ki; iyimser kadınların kalp hastalığı gibi bir sebeple hayatlarını kaybetme risklerinin yüzde 30 daha az ve tansiyon ve kolesterol seviyeleri daha düşük olduğunu ortaya koydu. Üstelik iyimser kadınların kanserden ölüm riskinin yüzde 16 daha az olduğu da belirlendi.

İYİMSERLİĞİN GENETİK Mİ?

İyimserler sorunlar karşısında daha başarılıyken, bu kişilerin sigara gibi kötü alışkanlıklar edinme olasılığı da daha az.

Bunun yanında araştırmacılar iyimserliğin yüzde 25 oranında genetik olarak aktarıldığını ve yüzde 75 oranında da sonradan öğrenildiğini ortaya koydu.

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