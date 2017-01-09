İthat teröre karşı kırmızı alarm

Hükümet, terör olaylarında yabancı sayısının artması ve sınırlardaki hareketlilikten yola çıkarak, yabancı uyruklularla ilgili önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Orta Asya ülkeleri vatandaşlarına vize koyulması gündemde. Türkiye’de şüpheli ve riskli oldukları saptanan mülteciler de sınır dışı edilecek.

Yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da 39 kişiyi öldüren teröristin Özbekistan pasaportlu çıkmasının ardından Ankara’da bir dizi toplantı yapıldı. Bakanlar Kurulu ve güvenlik toplantılarında, son bir yıl içerisinde Türkiye’deki terör eylemlerinin ikisinin Orta Asyaülkeleri vatandaşı DEAŞ militanlarınca yapıldığı belirtildi.

SURİYELİLER TARANIYOR

Orta Asya’daki ülkelerden bazılarının vatandaşlarına vize konulması konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi. Türkiye’deki mültecilerin terör örgütleriyle ilişkileri ise ayrı bir çalışmanın konusu oldu. Verilen bilgiye göre, istihbarat, mültecilerle ilgili tarama yapıyor.

Özellikle Orta Asya ülkelerinin istihbarat birimlerinden, Türkiye’de ikamet eden herkes için yeniden bilgi isteniyor. Ancak, Türkiye’de ikamet eden ve sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli mülteciler arasında terör olaylarına karışanlarla ilgili sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Bu kişilerin, Suriye kayıtlarına ulaşılamadığı için beyanları esas alınıyor. Bunun da sakıncalı olması nedeniyle istihbarat Suriyeli mültecileri de yakından takip ediyor.

HAREKETLİLİK İNCELENİYOR

Mültecilerin, ülkeye giriş çıkış yapma sıklığı, yaşamını sürdürdüğü şehir tercihi, ne sıklıkta ev değiştirdiği ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı gibi bilgiler üzerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Şüpheli hareketlilik ve riskli ilişkileri olanların da sınır dışı edilmesine ilişkin çalışma yapılmasına karar verildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail