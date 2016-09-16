İşten kaynaklanan tatminsizlik hasta ediyor

Son yapılan çalışmalara göre; 20’li ve 30’lu yaşlarda işten kaynaklanan tatminsizlik, 40’lı yaşlarda sağlık sorunlarına neden olabilir. Keza hoşlanmadığınız bir işi yapıyor olmakta sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

20’Lİ VE 30’LU YAŞLARA DİKKAT!

Amerikan Sosyoloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre; 20’li ve 30’lu yaşlarda iş ile ilgili memnuniyetsizlik yaşayan tecrübeli kişiler 10 veya 20 yıl sonra genel sağlık sorunları yaşayabiliyor.

Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre; Çalışmanın baş yazarı olan Ohio Devlet Üniversitesi’nde Sosyoloji doktora öğrencisi Jonathan Dirlam, iş tatmininin sağlık üzerinde en az 40’lı yaşlarda birikim etkisi olduğunu söyledi.

1979’DAN BERİ TAKİP EDİLİYOR

Dirlam ve ekibi 6 bin katılımcının olduğu çalışmayı 1979 yılından beri takip ediyor.

Araştırmacılar, 39 ila 25 yaş arası katılımcıların iş tatmini eğrisini inceledi ve katılımcılar 40 yaşına geldikten sonra bu verileri karşılaştırdılar. Sonuçlara göre; işlerinde mutsuz olan kişiler aynı zamanda kariyerinde sorunlar yaşayan, özellikle ruh sağlığı sorunları olan ve daha depresif, uyku sorunu ve aşırı endişesi olan kişilerdir.

Ohio State Üniversitesi’nde sosyoloji yazarlarından Hui Zheng, “Araştırmaya göre; mesleki tatminsizlik yaşayanların fiziksel rahatsızlıkları da daha fazla. Düşük iş tatmini, sırt ağrısı ve sık sık soğuk algınlığına da neden oluyor. Ayrıca düşük iş tatmini olanlar için ruh sağlığı sorunları yüksek oranda gelecekteki fiziksel problemlerin de habercisi olabilir” dedi.

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