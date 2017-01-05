İşte İzmir’i felakatten kurtaran kahraman

İZMİR’deki saldırının daha büyük bir felaket ile sonlanmasını o önledi. Şehit polis memurunun kimliği öğrenildi. İzmir’in kahramanının adı Feti Sekin.

İZMİR’de adliye binası önündeki terör saldırısı çok daha korkunç bir bilançoyla sonlanabilirdi. Bunu önleyen kahraman polisimiz oldu. Saldırı canı pahasına önleyen şehidimizin kimliği belli oldu. İzmir’i büyük bir felaketten kurtaran polisimizin ismi Feti Sekin…

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın anlattığına göre bombalı araçla gelen 3 terörist polisin farketmesi üzerine araçtan indiler. Polis Feti Sekin ‘canlı bomba var’ diyerek hemen çatışmaya girdi. Teröristler silahlarını çıkarıp onunla çatışmaya girdiler. Kahraman polisimiz çatışmada teröristlerden birini öldürdü. Tek başına 3 teröristle çatışan Feti Sekin, olayda şehit düştü. Felaketi kahramanca önleyen Feti Sekin trafik polisi olarak görev yapıyor.

İZMİR’İ FELAKETTEN KURTARAN ŞEHİT POLİSİMİZ

KANI YERDE KALMADI

Feti Sekin kahramanlığı ile İzmir’i büyük bir felaketten kurtarırken adliyedeki diğer polisler olay yerine koştular. Teröristlerle çatışmaya giren polisler, hainleri olay yerinde öldürdüler. Teröristlerden şimdilik sadece biri kaçabildi, onun da peşinde polis var.

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