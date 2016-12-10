İşte İstanbul’daki darbecilerin başındaki isim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, ” İstanbul’daki darbeci askerlerin başındaki kişi, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu” dedi.

TBMM 15 Temmuz ve FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nı ziyaret etti. Darbeciler hakkında komisyona bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, darbecilerin, Silivri’de 700 kişi kapasiteli duruşma salonu inşa ettiklerini belirterek, “Ancak bu duruşma salonlarında şimdi kendileri yargılanacaklar” diye konuştu.

Darbe Araştırma Komisyonu üyeleri İstanbul 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan askerler hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi almak Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ziyaret etti. Komisyon üyelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Başsavcıvekili İsmail Uçar karşıladı. Basına açık gerçekleşen ziyarette Başsavcısı İrfan Fidan, komisyon üyelerine darbecilerle ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.”

ADALET BAKANI BOZDAĞ, ‘VATANINIZI SAVUNUN’ TALİMATINI VERDİ”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, darbecilerin köprüleri işgal etmeye başladığı andan itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hakim ve savcıları olayın vahametini anlamış ve gerekli tavrı koymuştur. Biz de ilk saatler de emniyet müdürüyle yaptığımız görüşmeler sonrası olayı öğrendik. Kendilerine şifahen yakalama ve gözaltı işlemlerini uygulayacağımızı ilettik. Hatta oradaki arkadaşlarımızla helalleştik. Çünkü bize gerekirse şehit olacaklarını söylediler” dedi. Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı telefonla aradığını anlatan Fidan, Bozdağ’ın kendisine meclise geçeceğini söyleyerek, ‘Vatanınızı savunun, devletinize milletinize sahip çıkın, soruşturmaları başlatın, gereğini yapın’ talimatını verdiğini aktardı. Başsavcı Fidan, Adalet Bakanı ile yapmış oldukları görüşmenin ardından Başsavcıvekili İsmail Uçar ile birlikte basın mensuplarını arayarak, bu girişimin hain bir darbe girişimi olduğunu arkasında da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün bulunduğunu bildirdiklerini ifade etti.

“İSTANBUL’DAKİ DARBECİLERİN BAŞINDAKİ KİŞİ”

Fidan, soruşturmalar hakkında da komisyona bilgi verdi. İstanbul’u üç bölgeye ayırdıklarını ve yaşanan olayları tek tek ele alarak davalar açtıklarını anlattı. Darbe girişimine ilişkin şuana kadar Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ak Parti İl Başkanlığı’nı işgale giden darbeci askerler hakkında iki dava açtıklarını, diğer davaların da açılmak üzere olduğunu belirtti. Fidan İstanbul’daki darbeci askerlerin başındaki kişinin ise Mekanize 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılan darbe toplantısına da başkanlık eden Tuğgeneral Özkan Aydoğdu olduğu bilgisini de verdi. Başsavcı Fidan, darbenin gerçekleşmesi durumunda Aydoğdu’nun sıkı yönetim komutan yardımcısı olacağını belirtti.

“DARBECİLER SİLİVRİ’DE 700 KİŞİLİK DURUŞMA SALONU YAPMIŞLAR… ŞİMDİ KENDİLERİ YARGILANACAK…

Darbecilere yönelik açılan davaların Silivri Cezaevi’nde hazırlanan duruşma salonlarında görüleceğini belirten Fidan, “Geçen hafta Silivri Cezaevi’ni ziyaret ettik. Ergenekon ve Balyoz davalarının görüldüğü salonların dışında bir duruşma salonu daha var. Bunun kapasitesi, 350 tutuklu, bir o kadar da tutuksuz insanı yargılamaya müsait. Ben de şunu düşünüyorum, bu duruşma salonunu bugünler için hazırladılar. Bu duruşma salonlarında şimdi kendileri yargılanacaklar. Bu da kaderin bir cilvesi diye düşünüyorum” ifadesinde bulundu. Duruşma salonunun estetik kaygılarla inşa edildiğine dikkat çeken Fidan, “Çünkü yargılamayı dünyaya naklen yayınlayacaklardı” dedi.

“TARİHE NOT DÜŞÜLMESİ GEREKEN KAHRAMANLIKLARI DİNLİYOR VE KAYIT ALIYORUZ”

Darbeyi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek de, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında görev yapan kahramanları kendi mahallerinde ziyaret ettiklerini belirtti. Petek, “İki şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Birincisi tarihe not düşülmesi gereken kahramanlıkları dinliyor ve kayıt alıyoruz. İkincisi bu darbe girişimi karşısında Allah için, millet için, bayrak için, demokrasi ve hukuk devletimiz için canla başla mücadele eden şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ve sivil vatandaşlarımızı kendi mahallerinde ziyaret etmek suretiyle, gelecek nesillere hem TBMM’nin nasıl çalıştığını hem de bu mücadeleyi verenlerle nasıl işbirliği halinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’de eskiden yaşanan darbelerde yargı ve akademik çevrelerin darbecilerin yanında olduklarını anımsatan Petek, 15 Temmuz darbe girişiminde ise Türk yargısının, savcıları ve hakimleriyle birlikte, hukuk anlayışı içinde tarihi bir duruş sergilediklerini söyledi. Komisyon üyeleri daha sonra darbe girişiminde basılmak istenen Çengelköy Polis Merkezi’ni ziyaret etmek için adliyeden ayrıldılar.

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