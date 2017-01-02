İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı

Ortaköy’de gerçekleşen saldırı sonrası eğlence mekanlarındaki güvenlik önlemleri gündeme geldi.



İşte “Reina’nın güvenlik görevlilerin silahı yok muydu?” sorusunun yanıtı…

Reina’ya yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı, akıllara “Özel güvenlik zafiyeti mi var?” sorusunu getirdi. Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok. Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında. Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor.

Habertürk’ün haberine göre; Reina’da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti. Bodyguard’ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.

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