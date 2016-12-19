İşte dünyanın en cahil ülkeleri
Ipsos Mori araştırma şirketi, Eylül ve Kasım ayları arasında dünya çapında 27 bin 250 kişiyle görüşerek 2016 Cehalet Endeksi’ni yayınladı. Türkiye 9. sırada yer aldı.
Dünya’nın en cahil ülkelerini belirlemek için yapılan araştırmada toplam 40 ülkeden ve her birinden 500 ila 100 arasında değişen sayıda insanla konuşuldu.
Mülakatlarda yaşları 16 ila 64 arasında değişen deneklere ülkesinin nüfusu, sağlık harcamaları, ev sahipliği ve Müslümanların nüfusa oranı gibi birtakım sorular yöneltildi. Elde edilen sonuçlar ise endeksteki sıralamayı belirledi.
Ülkelerin ekonomik durumlarının sonuçlar üzerinde tahmin edildiği kadar etkili olmadığı görüldü.
Örneğin; dünyanın en zengin ülkesi olan ABD, dünyanın “en cahil” ülkeleri arasında yer aldı.
İşte “en cahil”den “daha az cahil”e ülkelerin sıralaması:
Hindistan
Çin
Tayvan
Güney Afrika
ABD
Brezilya
Tayland
Singapur
Türkiye
Endonezya
Meksika
Kanada
Karadağ
Rusya
Sırbistan
Filipinler
Hong Kong
İsrail
Danimarka
Arjantin
Fransa
Vietnam
Peru
İspanya
Şili
Macaristan
Japonya
Belçika
Polonya
Kolombiya
İsveç
Norveç
İtalya
Almanya
Avustralya
Malezya
Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
İngiltere
Hollanda