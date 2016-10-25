İşte darbe girişimin faturası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin soruşturma sürüyor.



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yapılan soruşturmada darbecilerin Ankara ve İstanbul semalarında 15 adet mühimmat yüklü F-16 ile uçuş yaptığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilmişti. Darbe girişimi gecesi Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Mürted olarak bilinen 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Malatya Erhaç’taki 7’nci Ana Üs Komutanlığı olmak üzere üç hava üssünden F-16’lar kaldırılmıştı. O gece 10 saat boyunca uçan 15 adet F-16’nın devleti 37 milyon 500 bin TL zarara uğrattığı kaydedildi. Yargılama sonucunda zararın geriye dönük faiziyle birlikte darbecilerden tanzim edilmesi bekleniyor.

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