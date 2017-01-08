İşte anne olmak için en iyi yaş

Çocuk sahibi olmak kadar güzel bir duygu olabilir mi? Tüm zorluklarına rağmen anne olmak, çocuğunun büyümesine an ve an şahit olmak paha biçilemez. Peki, anne olmak için en doğru zaman ne zaman? İşte bunun cevabı



Çocuk sahibi olmak tüm sevinci ve zorluklarıyla harika bir yolculuktur. Peki anne olmak için “en doğru zaman” diye bir şey var mı? Bilim insanlarının son yaptığı araştırmaya göre, 35 yaşından sonra hamile kalmanın büyük avantajları var.

İlk kez anne olma yaşı son zamanlarda iyice artmaya başladı. Bunun nedeni kadınlar 30’lu ve 40’lı yaşlarına gelince kendini daha özgüvenli ve kararlı hissediyor.

Geçmişte, 35 yaşından sonraki gebelik riskli kabul edilirdi. Ancak bilim insanları geç gebe kalmanın yeni avantajlarını keşfettiler.

Güney California Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre 35 yaşından sonra doğum yapmak, annenin zihinsel yeteneklerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır.

BU SONUCA NASIL VARDILAR?

Araştırmacılar 830 menopoza girmiş kadına anket düzenledi. Katılımcılar; planlama, görsel algı, sözel bellek, konsantrasyon ve dikkat üzerine test edildi.

24 yaşından sonra ilk bebeğini kollarına alan kadınların, hafıza, problem çözme ve sözlü beceriler konusunda 15-24 yaş arasındaki annelere kıyasla daha iyi performans gösterdiğini tespit edildi. En son bebeğini 35 yaşından sonra dünyaya getiren kadınların daha iyi sözel belleğe ve anlatılanları daha iyi kavrama özellikleri olduğunu saptadılar.

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