İstanbul’dan sonra İzmir’de de kadın yolculara özel düzenleme

İstanbul’da İETT’nin aldığı kadın yolculara yönelik düzenleme İzmir’de de uygulamaya geçiyor. İzmir’de kadınlar 22.00’den sonra istedikleri yerde otobüsten inebilecek.

1 / 5 İstanbul’dan sonra İzmir. Kadın yolculara özel düzenleme İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir süre önce, belediye otobüslerini kullanan kadınlara gece saat 22:00’den sonra istedikleri yerde inme imkanı getirmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı karara imza attı.

2 / 5 İstanbul’dan sonra İzmir. Kadın yolculara özel düzenleme İzmir Büyükşehir Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

3 / 5 İstanbul’dan sonra İzmir. Kadın yolculara özel düzenleme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki meclis toplantısının başında İstanbul’daki terör saldırılarında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail