İstanbul’da teröre karşı yürüyüş

Türkiye Demokrasi Platformu, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşenterör saldırısı sonrasında bugün saat 12’de protesto yürüyüşü yapacak.



Türkiye Demokrasi Platformu Başkanı Kezban Hatemi, “Bizim yaşamayı ve yaşatmayı becermemiz lazım. Terörün kimden geldiğinin önemi yok. İnsan hayatlarının dağılmasına müsaade etmeliyiz” dedi.

Türkiye Demokrasi Platformu’nun “Biz milletiz Türkiye’yi teröre darbeye yedirmeyiz” sloganıyla yola çıkan bir sivil inisiyatif olduğunu vurgulayan Hatemi, Türkiye Demokrasi Platformu olarak bugün saat 12:00’de İstanbul Ticaret Odası önünde toplanacaklarını ve ellerinde bayraklarla teröre tepki yürüyüşü yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet

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