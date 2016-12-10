İstanbul’da terör saldırısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamayla ilgili açıklama yaptı. Soylu şunları söyledi: “Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20’ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis.”
İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında bir patlama meydana geldi.
Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İstanbul’un birçok semtinden duyuldu.
Lig TV muhabiri ise canlı yayında verdiği bilgide Süzer Plaza çevresinde bir aracın yandığını ve silah sesleri duyduklarını bildirdi.
Saldırının bombalı araçla düzenlendiği ve hedefin çevik kuvvet olduğu iddia ediliyor.
Yayın yasağı geldi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlık tarafından İstanbul’da Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.