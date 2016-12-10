İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamayla ilgili açıklama yaptı. Soylu şunları söyledi: “Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor. 20’ye yakın yaralı var, şehit sayısı konusunda bir bilgimiz yok. İnşallah olmayacağını ümit ediyoruz. Yaralılar polis.”