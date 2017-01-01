İstanbul’da terör saldırısı

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da terör! Reina gece kulübüne saat 01.15 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan terörist 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi, vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. İstanbul Valisi ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısını 35 olarak açıklamıştı. İlerleyen dakikalarda kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alçak saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 21 kişinin kimliği (16’sı yabancı, 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı) belli oldu. Sağlık Bakanı Akdağ ise yaralı sayısı 65 olarak açıkladı. Teröristi arama çalışmaları sürüyor.

Saldırı saat 01.15 sıralarında gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması gelen vatandaşların üzerine kurşun yağdıran terörist 39 kişiyi şehit etti. Saldırıda 69 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis kaçan teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan teröristin kaçtığı iddia ediliyor. Görgü tanıkları ise birden fazla saldırgan olabileceğini iddia etti. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.

REİNA’DAKİ SALDIRI İÇİN SON AÇIKLAMA

09:00 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Şu anda hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4’ünün durumu oldukça ciddi. Çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralılar arasında olduğunu biliyoruz. Uyrukları zaman içinde netleşecek” diye konuştu.

07:50 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi: 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21’inin kimliği belli. Henüz diğer 18’inin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 15-16’sı yabancı uyruklu 5’i TC vatandaşı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4’ü ağır olarak bize bildirildi. Biri çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Milletin umutlarını tazelediğimiz bir yılbaşında insanların korumasız olduğu bir yerde onların böyle bir şeyden habersiz ve hiçbir şekilde akıllarında geçmeyen bir durumda gerçekleşen insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız.

İHBAR VAR MIYDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ihbar var mıydı sorusu üzerine şunları söyledi: Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ gerek PKK gerek DHKP-C içinde bulunduğunuz durumda gerek yabancı servislerden gerekse de kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir.Kimisi isme dayalıdır. Kimisi de daha ziyade bir çerçevedir.Yani, “Şurada bir olay olacak” yönünde… Bunu üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili tedbirler alındı. En yoğun tedbirler de İstanbul’da alındı.Buna yönelik ihbarlar hep söz konusudur.İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden çok kısa süre önce bölgedeydi.Bu tip istihbaratlar sürekli geliyor. Biz olay yerine de gittik. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı vahşet…

HAYATINI KAYBEDEN YABANCILAR VAR

Soylu, “Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21’inin kimliği belli. Henüz diğer 18’inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16’sı yabancı uyruklu, 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz.” diye konuştu.

“TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: “Şu anda 69 vatandaşımız, daha doğrusu 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun 4’ü ağır olarak bize bildirildi, 1’i çok ağır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun.” Terör saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, “Tüm detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

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