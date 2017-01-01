İstanbul’da hareketli saatler

Ortaköy’deki terör saldırısına yönelik olduğu tahmin edilen ihbar polisi alarma geçirdi. Bölgeye özel harekat sevk edildi.

İstanbul’daki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Beşiktaş Kuruçeşme’ye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak’ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.

Kaynak:İHA

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