İstanbul’da güvenlik zirvesi

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan Dolmabahçe’de 12.30’da güvenlik toplantısı yapacak.

İstanbul’un önemli eğlence mekanlarından Reina’ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının ardından, bugün saat12.30’da Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde Başbakan Binali Yıldırımbaşkanlığında güvenlik zirvesinin toplanacağı öğrenildi.

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