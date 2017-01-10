İstanbul’da cenaze namazında büyük şok

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze namazı kılanların üzerine kar biriken tente çatı çöktü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla da yaralı olduğu bildirildi. Cenazeye katılanlar tentenin üzerinde çok fazla kar olduğunu ve her an çökme tehlikesi bulunduğunu gördüklerini söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya, “Uyarı anonsları yapıldı” yanıtını verdi. DHA’nın haberine göre ise bazı görgü tanıkları zabıtanın uyarı anonsuna rağmen imamın cemaati tentenin altına davet ettiğini söyledi.



Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kaldı. Bazı vatandaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altında insan olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii’nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. NTV’nin haberine göre Kerimoğlu, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin de yaralandığını söyledi.

SON ANDA KURTULAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın olay anını anlattı. Camide 2 cenazenin olduğunu belirten kadın, ilk cenaze kaldırıldıktan sonra kendi tanıdıklarının cenaze namazına geçildiği sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi. Görgü tanığı kadın, “Geldiğimiz andan beri ‘lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir’ deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu” dedi. “Karın temizlenmesi gerekirdi” diyen kadın, “Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi” diye konuştu.

Cenazeye katılan bir kişi “Bİz cenazeye geldik. Bütün çadırların üstü en az 1 buçuk metre kardı. 2 metre bel vermiş vaziyetteydi. Cenaze namazına kadar bantla kimseyi almadılar. Biz de alınmasını beklemiyorduk. Daha sonra bile bile alındı cemaat. Bu facianın sorumlusu cami yönetimidir. Gereken yapılmalıdır. İstanbul’un göbeğinde bu katliama izin verildi. Bunların göçeceği belliydi” diye konuştu.

‘ÜZERİMİZE ÇÖKECEK GİBİYDİ’

Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın ise, “Geldiğimiz andan beri ‘lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir’ deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu” dedi. “Karın temizlenmesi gerekirdi” diyen kadın, “Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi” diye konuştu.

‘UYARI ANONSU YAPILDI’

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5’inci Kısım Camii’ne gelerek, cami imamı Adem Karabey’den bilgi aldı. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebileceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Uyarı anonsları yapıldı” dedi.

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran ise yaptığı açıklamada, “Olay araştırılacak incelenecek. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil” dedi. “Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok” diyen Yaran, “Cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler var. Bunlar araştırılır kimin ne kusuru varsa gerekeni yapılır” diye konuştu. Cami imamının uyarı anonsu yaptığını kaydeden Rahmi Yaran, “Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş” şeklinde konuştu. Yaran, “Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler” ifadesini kullandı.

ZABITA UYARDI İMAM UYMADI İDDİASI

Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesin sonucu yaralanarak tedavi altına alınanların yakınları, kendilerinin de bizzat tanığı oldukları olay anını anlattı. Görgü tanıkları cenaze namazı öncesi zabıtanın tentenin altında durulmaması yönünde anons yaptığını öne sürerken, namazı kıldıran imamın ise cemaati tentenin altına davet ettiğini iddia etti. Olay anında cami avlusunda bulunan ve şans eseri yara almadan kurtulan yaralı yakınları cenaze namazı kılınmadan önce, zabıtanın megafonla yaptığı duyuruyla tentenin çökme ihtimali olduğu konusunda uyarı yaptığını belirtti.

ZABITADAN ÇÖKEBİLİR ANONSU

Hastaneye yaralı bir arkadaşını ziyarete gelen emekli öğretmen Selma Cephanecigil, çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Cenaze namazı sırasında camide bulunduğunu kaydeden Cephanecigil, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Cenaze namazından önce bir zabıta bize ’çökebilir’ diye uyardı. Hepimiz kenara çekildik. Öğle namazı vakti geldi, namaz kılındı. Sonra imam geldi ve cenaze namazı kılınması için herkesi tentenin altına davet etmiş. Bu bir hatadır. Cenaze namazı kılındı. Tam eşimi aramaya doğru gidiyorken tente çıtırdayarak çöktü. 5, 10 kişi altında kaldı. Çatırtı sesiyle koşarak kendimi dışarı attım ve son anda kurtuldum.”

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Olayda abisinin ağır yaralandığını belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi de, yaşadığı korku dolu o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

“TENTENİN ALTINA GELİN” İDDİASI

İki cenaze namazı için avluda cemaatin bulunduğunu kaydeden görgü tanığı da üzerine biriken kar nedeniyle tentenin çevresinin güvenlik şeridiyle kapatıldığını belirterek, “Zabıta megafonla anons ederek ’tentelerin altında durmayın, çökme tehlikesi var’ diye uyarıyordu. Tentenin etrafı da ikaz bandıyla çevrildi. Camide öğlen namazının kılınıp cenaze namazına geçildiğinde imamlardan birisi ’tentenin altına gelin’ dedi. Namaz kılınıp cenazeler alınırken olay oldu. Cenaze dağılırken yana doğru dağılanların üzerine olduğu gibi çöktü. Abim tentenin altında kaldı. Şuan da hayati tehlikesi var” şeklinde konuştu. Öte yandan olayda yaralanan bazı kişilerin de çevredeki diğer hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

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