İstanbul’da bombalı saldırı!

İstanbul Şirinevler’de bir polis karakolu yakınında patlama meydana geldi. Bombalı araç saldırısı olduğu bilgisi var.



Son Dakika! İstanbul Şirinevler’de, saat 15.55 sıralarında 75. Yıl Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bir patlama oldu. Patlama sonrası olay yerine; bomba imha uzmanları, zırhlı araçlar ve ambulans sevk edildi.

BOMBALI ARAÇ SALDIRISI İHTİMALİ

Patlamaya bir araca yerleştirilen bombanın neden olduğu belirtiliyor. İlk bilgilere göre 1 kişi ağır yaralandı.

POLİS, VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRIYOR

Polis, ikinci bir patlamaya karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor.

Olay yerinden ilk kareler:

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