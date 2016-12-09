İstanbul’da Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programına ilişkin haber metni ve fotoğraflar ekte sunulmuştur. Uygun görülmesi halinde yayın organınızda yer verilmesini rica ederiz.​



BAĞIMLILIK FARKINDALIĞI EĞİTİMİ İSTANBUL’DA

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde 7 bölge 7 ilde gerçekleştirilen “Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı” eğitimlerinin altıncısı İstanbul’da yapıldı. Eğitim programına İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Edirne’den yerel medya mensupları, kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler personelleri ve Yeşilay gönüllülerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Projesi, bağımlılık konusunda halkın doğru bilgileri bağımlılık terminolojisine uygun bir şekilde alabilmesi için başta yerel medya olmak üzere, yayın araçları ile halkı bilgilendiren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Yeşilay gönüllülerinin bağımlılık iletişimi kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

BYEGM İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan programın ilk sunumu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatörü Abdullah Ensar Uzun tarafından gerçekleştirildi. Bağımlılık farkındalığı hakkında katılımcılara bilgi veren Uzun, madde bağımlılarıyla iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenlere dair açıklamalarda bulundu.

Yerel Medya bağımlılık farkındalığı eğitiminin ikinci bölümünde Prof. Dr. Ali Murat Vural tarafından bağımlılıkla ilgili haberlerin dili ve yaklaşımının ele alındığı sunum gerçekleştirildi. Vural, karşılıklı soru cevaplarla konunun tartışıldığı sunumda, uyuşturucu madde konulu basın çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Uyuşturucu kullanan kişilere yönelik tasvirlerin, betimlemelerin haber metninde nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaların yapıldığı eğitimin son bölümünde ise, katılımcılarla birlikte atölye çalışması gerçekleştirildi, uyuşturucu madde konulu özel haber çalışmaları yapıldı.

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