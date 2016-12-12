İstanbul Valiliği acı bilançoyu açıkladı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada Beşiktaş’taki terör saldırısındaki şehit sayısının saat 17.00 itibarı ile 44 olduğu bildirildi.



“Bilindiği üzere 10 Aralık 2016 Cumartesi günü Beşiktaş ilçemizde menfur bir terör saldırısı meydana gelmiştir. Hain saldırıda bugün 17:00 itibari ile kimliği belirsiz 1 cenazenin de yapılan tespit ile polis memuru olduğu anlaşılmış olup 37’si polis, 7’si sivil olmak üzere 44 vatandaşımız şehit olmuştur. Yaralı sayımız 90 kişi olup çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

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