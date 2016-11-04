‘İştah kesici’ ilaçlar akciğeri de etkiliyor

Belirtileri aslında pek çok hastalığınkine benziyor; nefes darlığı, çarpıntı veya bayılma… Ama akciğer hipertansiyonunun en az kanser kadar tehlikeli belirtiliyor. Uzmanlar bu hastalığa iştah kesen ilaçların da yol açtığı konusunda uyarıyor.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murathan Küçük, belirtileri pek çok hastalıkla karıştırılabilen pulmoner hipertansiyona (akciğer hipertansiyonu) neden olan faktörler arasında en dikkat çekenin ‘iştah kesici’ ilaçlar olduğunu söyledi.

KANSER KADAR KÖTÜ

Bu hastalıkla ilgili şikayetlerin birçok hastalıkta görülebilen nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma, bayılma, çarpıntı ve son dönemlerde ayaklarda şişme olduğunu belirten Küçük özellikle 30-50 yaş arasında sık görülen hastalığın daha çok kadınları etkilediğini aktardı. Küçük, şunları söyledi: “Özellikle bilinçsizce kullanılan iştah kesici ilaçların hastalıkla arasında ne yazık ki bir ilişki var, hastalığa katkıda bulunuyor. Ayrıca AIDS hastalarında görülme riski normal popülasyona göre çok daha fazla. Hastalar nefes darlığı şikayetiyle geliyor. Amacımız hastalarımızı evre 1, evre 2’de yakalayabilmek. Bu tür hastalarımızın tedavilerini ve takiplerini yaparak yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Ama özellikle evre 4’te bir kanser hastasından beklenti neyse, ne yazık ki o kadar kötü bir beklenti karşımıza çıkıyor.”

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