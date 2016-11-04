İşsiz kalan herkes maaş alabilecek

Eylül ayında 100 milyar liralık büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsiz kalan herkes maaş alabilir. Bunun için gerekli olan ilk şart sigortalı olmak. Peki başka neler gerekiyor? İşte detayları…



100 binlere ödeme İşsizlik Sigortası Fonu, kendi isteği dışında işsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir kısmında geçinebilmeleri için îşkur aracılığıyla maaş ödenmesini sağlıyor, işçi ve işverenden kesilen paranın belli bir kısmı bu fona aktarılıyor. Fonda biriken para 100 milyar lirayı aştı.

Her ay 1 milyar liranın eklenmesiyle fonun büyüklüğünün 2017’de 113 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Bu, 100 binlerce kişiye maaş demek.

3 yılda 600 gün prim

Peki işsizlik maaşından kimler, nasıl yararlanabilir?

Bunun belli kuralları var.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizlere 6 ay, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizlere 8 ay, 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizlere 10 ay süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

İSTİFA İDEN DE ALABİLİR

İşverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşmı eksik gösterme, sigorta primini yatırmama gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır, işsizlik maaşı alabilmek için işten çıkarıldıktan sonra sonra 30 gün içinde îşkur’a şahsen başvurmak gerekiyor. İşsizlik maaşı 659 lira ila 1318 lira arasında değişiyor. İşsizlik maaşı alırken işe girenlerin ödenekleri ‘yeni işe başlama’ nedeniyle kesiliyor.

NASIL belirleniyor

‘İşsizlik maaşı, son 4 ayda (120 gün) alınan brüt ücretin ortalamasının yüzde 40’ıdır. Yani 2000 lira brüt ücreti olan bir çalışanın alacağı işsizlik maaşı 800 liradır. Bundan küçük bir miktar damga vergisi kesintisi de var. Her maaşın yüzde 40’ını işsizlik maaşı olarak almak da mümkün değil. Yani brüt maaşı 5 bin lira olan birisi 2 bin lira işsizlik maaşı alamıyor.

Burada sınır o yılki asgari ücretin yüzde 80’i olarak belirleniyor.

Bu yıl için bu sınır 1318 lira.

Almak kolaylaşacak

İşsizlik maaşının üst sınırının öncelikli olarak 1500 liraya, sonrasında ise 2000 liraya kadar çıkarılabileceği belirtiliyor. Ayrıca 10 ay olan ödeme süresinin 15 aya kadar çıkarılması üzerinde duruluyor. İşsizlik maaşı almak için son 3 yıl içinde en az 600 gün, ve işten ayrılmadan önceki son 4 ayın tamamında prim ödeme şartı var. Bu şartlar yumuşatılacak. Son 600 gün şartı güne, son 4 şartı 1 aya inecek.

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