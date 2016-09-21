İsrail Büyükelçiliği’nde hareketlilik

İsrail Büyükelçiliği’ne girmeye çalışan bıçaklı saldırgan ayağından vuruldu. Konyalı olduğu belirtilen saldırganın çantası, bomba imha ekipleri tarafından inceleniyor.



Başkent Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıdapolis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle içeriye girmeye çalışan bıçaklı saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sırasında büyükelçilik çalışanları sığınağa indirildi.

İSRAİL MASLAHATGÜZARI, ELÇİLİK YOLUNDAYMIŞ

İsrail maslahatgüzarı Amira Oron, olay sırasında İstanbul Valiliği’nden çıktığını ve elçilik yolunda olduğunu açıkladı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU, AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Konya doğumlu saldırganın isminin Osman Nuri Ç. Olduğu ortaya çıktı. “Ortadoğu’yu değiştireceğim.” diye bağırarak İsrail Büyükelçiliği’ne girmeye çalışan Osman Nuri Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı, Karaman’da yaşadığı ve inşaat işçiliği yaptığı öğrenildi.

İLK İFADESİ: ORTADOĞU’DAKİ KANI DURDURMAK İÇİN YAPTIM

Saldırganın ilk ifadesinde; “Ortadoğu’daki kanı durdurmak için yaptım” dediği öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli çantayı inceliyor.

ŞÜPHELİ ÇANTA İNCELENİYOR

Yaralı olarak etkisiz hale getirilen saldırgana ait olduğu belirtilen çanta bomba imha ekipleri tarafından inceleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ: ÖRGÜTLE BAĞLANTISI YOK

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, saldırganın herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını belirttti.

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