İsmail Saymaz’dan Hürriyet’e ByLock soruşturmasına sert tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet Gazetesi’nin dün yayınlanan ByLock manşetiyle ilgili olarak “terör” soruşturması başlattı. Haberi yapan gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından açılan souşturma ile ilgili sert bir açıklama yaptı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet Gazetesi’nin dünkü ByLock manşetiyle ilgili olarak soruşturma başlattı. AKP’ye yakın Sabah’ın haberine göre, “terör örgütü suçları” bünyesinde başlatılan soruşturmada ‘delil karartma’ ve ‘teröre yardım’ suçları kapsamında tahkikat yürütüleceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vekili İsmail Uçar’ın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gazetenin sorumlu müdürü ve haberde imzası bulunan muhabirinin ifadelerine başvurulacak.

İSMAİL SAYMAZ’DAN TEPKİ

Haberi yapan Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından konu ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Saymaz, “Bylock’un fetö’nün örgütsel haberleşme aracı olduğuna delil sunan haberimize “delil karartma” suçundan soruşturma açılıyor. hale bak… suçumuz nedir? devletin bulup sorgulaması gereken kişiyi bulup görüşmek. savcılığa bylock-fetö bağına ilişkin en ciddi kanıtı sunmak… burada asıl amaç, bylock’un sahibi davit keynes’in tıpkı adil öksüz gibi, üstelik darbeden 20 gün sonra ülkeden çıkması gerçeğini örtmektir. Benim mesleki ömrüm, fethullahçı savcıların açtığı davalarda ifade vermekle geçti. ben ne o gün yıldım, ne de bugün yılarım. Benim için asıl beraat makamı, evladı olmaktan onur duyduğum bu halkın vicdanıdır. Allah utandırmasın.

İsmail Saymaz ayrıca Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu’nun konu ile ilgili sorusunu da RT yaptı.

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