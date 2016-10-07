İŞKUR’da kadın işgücü yüzde 47 arttı

Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36.8 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36.8 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İşkur’da iş bulmak için başvuran kadın oranı da yüzde 47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 yaşının üzerinde ve çalışma çağında 26 milyon kadın var. Haziran 2016 itibariyle bu kadınların yüzde 36.8’i işgücüne katıldı. Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 36.8’e çıkması ise Türkiye için tarihi bir rekor. Böylece 9 milyon 574 bin kadın işgücüne katılmış oldu.

İşgücüne katılan kadınlar 8 milyon 358 bini ise iş buldu ve istihdam edildi. 1.2 milyon kadın ise işsiz. Türkiye’de halen daha 16 milyon 455 bin kadın daişgücü dışında bulunuyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İşkur) verileri de kadınların iş derdini daha iyi ortaya koyuyor. Yılın ilk altı ayında İşkur’a kayıtlı kadın işgücü yani kendisine uygun iş olduğunda hemen çalışabilmek için İşkur’da kayıt oluşturan kadın sayısı yüzde 47 arttı. Bu rakam böylece 1 milyon 829 bin 791’e ulaştı.

Son yıllarda arttı

Kadınların işgücüne katılım talebi son yıllarda büyük artış gösteriyor. Her ne kadar bu katılım oranı Haziran 2016’da yüzde 36.8 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış olsa da gelişmiş ülkelerden oldukça geride.

Ancak 2002 yılının sonunda kadınların işgücüne katılım oranı sadece yüzde 22.2 seviyesindeydi. 24.8 milyon kadından sadece 5.5 milyonu işgücündeydi ve 4.8 milyon kadın istihdam ediliyordu. 20 milyona yakın kadın ise işgücünün dışındaydı. Özellikle 2008 küresel krizinin ardından Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı hızlandı. 2008 krizi döneminde yüzde 25 olan kadınların işgücüne katılım oranı 2013 Temmuz ayında yüzde 31.9’a yükseldi. Rakam bununla da sınırlı kalmadı ve bu yıl haziranda tam yüzde 36.8’e çıktı.

Aslında neredeyse 10 puanlık bir gelişme yaşandı. Bu gelişme çalışabilecek çağda olan 26 milyon kadından 9.5 milyonunun işgücünde olduğunu ortaya koyarken 8.3 milyon kadının da istihdam edildiğini gösteriyor. Yine 2005 yılına göre istihdam edilen kadın sayısının 2’ye katlandığını görebiliyoruz. İşgücü dışındaki kadın sayısında da Haziran 2016’da tarihi en düşük seviye görüldü. 16.4 milyon kadın işgücü dışında kaldı. Bu oldukça büyük bir rakam olsa da geçmiş yıllara göre milyonlarca kadının işgücüne katılmayı tercih ettiğini ortaya koydu.

İşkur’da kadın işgücü yüzde 47 arttı

Bu rakamlar İşkur verilerinde de kendini gösteriyor. Bu yılın ilk altı ayında İşkur verilerine göre kuruma iş aradığı için başvuran kadın sayısı geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 27 arttı. Sadece altı ayda 500 bin 959 kadın İşkur’a başvurdu.

Toplam kayıtlı kadın işgücü ise 1.8 milyona ulaştı ki bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47’lik artışa işaret ediyor. Erkeklerin sayısındaki artış ise yüzde 32 oldu. İşkur’a kayıtlı toplam erkek işgücü sayısı 2.8 milyon oldu. Sadece mayısta İşkur’a kayıt olan 96 bin 81 kadın var.

İş yerleştirilen kadın oranı ise işgücüne katılmak için başvuran kadınlar kadar yüksek değil. Mayısta 14 bin 16 kadın işe yerleştirilirken, altı ayda 113 bin 483 kadın yerleştirildi. Bu erkeklerin yerleştirilme oranının yarısına denk geliyor. İşkur’un mesleki eğitim programlarında da kadınlar önde. İlk altı ayın sonunda mesleki eğitimlere toplam 88 bin 637 kişi katılırken bunun 59 bin 273’ü kadındı.

Aktif işgücü piyasası programlarında da kadınlar önde. Toplam 352 bin 451 kişi aktif işgücü programına dahil oldu ve bunun 177 bin 510’u kadınlardan oluştu.

Başvurular ikiye katlandı

İşkur’un yıllık raporlarında illere göre başvurular da yer alıyor. 2015 yıllık raporunda illerde kadınların İşkur’a başvurularındaki artış dikkat çekiyor.

2014 yılına göre en yüksek artış yüzde 150 ile Bitlis’te yaşandı. Bitlis’i yüzde 107 artışla Bingöl, yüzde 100 ile Erzincan, yüzde 97 ile Hakkari izliyor. Tüm illerde en az yüzde 20 başvuru artışı var. Bu da kadınların her geçen yıl daha fazla işgücünde yer almak için çabaladığını ortaya koyuyor.

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