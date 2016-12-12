İsim farklı olsa da ihanet aynı

Terör örgütü PKK, kanlı eylemlerini bünyesindeki paravan örgütlere yıkarak özellikle batılı ülkelerin tepkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Şehirlerde sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları Kürdistan Özgürlük Şahinleri olarak bilinen “TAK” üstlenirken özellikle güneydoğuda halkın evlerini terk etmelerine neden olan çatışmaları örgütün sözde gençlik yapılanması YDG-H sahipleniyor. Sınırın Suriye tarafından yapılan saldırılarda fail PYD/YPG olurken güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ise PKK tarafından üstleniliyor.



Birçok ülkenin terör listesinde yer alan PKK, gerçekleştirdiği kanlı eylemleri, Batılı ülkelerin tepkisini çekmemek, bölge halkına karşı bozulan imajını düzeltmek için kurduğu paravan örgütlerin üstlenmesini sağlıyor.

Bu yıl, terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerde sivillerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetti.

Bölücü terör örgütü PKK, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor. Terör örgütü, yollara döşenen el yapımı patlayıcıların yanı sıra bombalı araçlarla gerçekleştirilen saldırılarla kanlı yüzünü gösteriyor. Güvenlik güçlerinin son dönemdeki operasyonlarının ardından terör örgütünde büyük çöküş yaşanmaya başladı. Örgütteki korku ve panik, zaman zaman teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına da yansıdı. Güvenlik güçlerinin zorlu hava ve coğrafi şartlara rağmen devam eden operasyonlarının yanı sıra hava harekatlarıyla da bölücü terör örgütüne büyük zarar verildi.

– PYD/YPG

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı olarak bilinen YPG, “Halk Savunma Birlikleri” adıyla resmi kuruluş açıklamasını, Suriye iç savaşının başlamasından yaklaşık bir yıl sonra Temmuz 2012’de yaptı.

PKK ve PYD’nin aynı terörist havuzunu ve aynı lider kadroyu paylaştığı biliniyor. PYD/YPG Suriye’deki karışıklıktan faydalanarak bölgede toprak kazanmaya çalışıyor. Bütün talimatlarını Kandil’den alan teröristler, uluslararası kamuoyunun gözünde meşruiyet kazanmak için bu ismi kullanarak eylemlerini gerçekleştiriyor.

– YDG-H grubu

Terör örgütü PKK, Irak ve Suriye’de elde ettiği tecrübelerle bazı yerleşim yerlerini kontrol altına almak hevesiyle geçen yıl sözde “Kırsala Dayalı Kent Merkezli Eylem Stratejisi”ni uygulamaya koydu. Örgüt bu kapsamda, 2013 yılı başlarında ortaya çıkmaya başlayan PKK’nın sözde gençlik yapılanması “Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi”ni (YDG-H) kullandı.

– HPG

Terör örgütü PKK’nın amacı ve stratejisi doğrultusunda şiddet eylemlerinde bulunan ve Halk Savunma Güçleri (HPG) olarak anılan yapılanma, PKK’nın silahlı kanadı olarak kabul ediliyor.

– Paravan örgüt “TAK”

Terör örgütü PKK/KCK’nın silahlı kanadında yer alan ve “Kürdistan Özgürlük Şahinleri ” olarak bilinen “TAK” isimli yapılanma ise son dönemdeki terör saldırılarının yanı sıra İstanbul saldırısını da üstlendi.

TAK, terör örgütü PKK/KCK’nın 2004 yılında kurduğu paravan bir örgütlenme. Bu örgütlenme, terör örgütünden bağımsız değil. Terör örgütünün metropoller ve şehir merkezlerindeki sansasyonel şiddet eylemlerini gerçekleştirmek için kurulan TAK’ın, uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla özellikle kullanıldığı biliniyor. TAK’ın eylemleri, PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla örgüt mensuplarınca gerçekleştiriliyor.

Kent merkezlerinde düzenlenen bombalı saldırıların bazılarını üstlenmesiyle bilinen TAK, PKK içinde faaliyet gösteriyor. PKK ise TAK’ın kendilerinden bağımsız bir yapı olduğunu öne sürüyor. TAK’ın eylemleri PKK tarafından üstlenilmiyor.

– Örgüt canlı bomba eylemcisi yetiştiriyor

Terör eylemlerini örgütün farklı kolları üstlense de canlı bomba olarak kullanılan teröristler tek elden eğitiliyor.

PKK’nın sözde orta sahasına bağlı sözde özel kuvvetlerinin, sorumlu düzeyinde olmayan örgüt üyelerini canlı bomba eylemcisi olarak yetiştirmek için oluşturulan grup olduğu biliniyor. Bu grup, örgüt adına canlı bomba eylemi gerçekleştirecek üyeleri yetiştiriyor, eylemleri planlıyor, patlayıcı maddeleri, ateşleme düzeneğini, kullanılacak aracı temin ve teslim ediyor, eyleme ilişkin parasal giderleri karşılıyor ve eylem talimatını veriyor.

– Canlı bomba eylemleri

Terör örgütü PKK ve paravan olarak kurduğu diğer örgütler, bu yıl içinde pek çok saldırı gerçekleştirdi. Bu terör eylemlerinden bazıları şöyle:

– TAK’ın 17 Şubat’ta Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

– 13 Mart 2016’da yine bombalı bir araçla Güvenpark’ta gerçekleştirilen saldırıda da 38 kişi öldü. Bu saldırıyı da TAK üstlendi.

– Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 4 Kasım’da gerçekleştirilen ve iki polisin şehit olduğu, 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı da yine TAK üstlendi.

– Diyarbakır Otogarı yakınlarında 31 Mart’ta polis servisine yönelik bombalı saldırıda 7 polis şehit oldu. 13 polis ile 14 sivil yaralandı. Bu saldırıyı HPG üstlendi.

– 27 Nisan’da Bursa Ulu Cami yanında canlı bomba saldırısı sonucu saldırıyı gerçekleştiren bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da TAK üstlendi. Saldırganın 24 yaşındaki PKK üyesi Eser Çali olduğu ortaya çıktı.

– 24 Kasım’da Adana Valiliği otoparkında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

– TAK’ın üstlendiği son eylem ise 10 Aralık’taki İstanbul saldırısı oldu. Beşiktaş’taki önce bombalı araçla ardından intihar saldırısıyla yapılan terör eyleminde ise 36’si polis 44 kişi şehit oldu.

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