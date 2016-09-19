IŞİD’den kan donduran vahşet!

IŞİD’in teröristleri Musul’da kendileri ile cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmeyen 19 ezidi kadını demir kafeslere koyup yüzlerce kişinin gözü önünde diri diri yaktı.



Suriye tabanlı Ara haber ajansı İşid’in teröristlerinin perşembe günü Musul’da kendileri ile cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmeyen 19 ezidi kadını demir kafeslere koyup yüzlerce kişinin gözü önünde diri diri yaktığını yazdı.

DEMİR KAFESLERE KOYUP DİRİ DİRİ YAKTILAR

Haber ajansının yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre,IŞİD teröristleri daha önce cinsel ilişki kölesi olarak esir aldıkları 19 kadını Musul şehir merkezinde demir kafeslere koyup yüzlerce kişinin gözü önünde yakarak öldürdü.

Musul’da ki bir yerel medya organının muhabirliğini yapan Abdullah al- Malla ARA News’e kadınların teröristler ile ilişkiye girmeyi kabul etmedikleri için cezalandırıldıklarını söyledi.



KİMSE YARDIM ETMEDİ

Görgü tanıkları ise kadınların yüzlerce kişi önünde canlı bir şekilde yakıldıklarını ve hiç kimsenin kadınları kurtarmak için bir şey yapmadığını söylediler.

İnsan Hakları Gözlem Evi, IŞİD militanlarının elinde esir olan ezidi kadın ve kızlar için hayatın günden güne daha da zorlaştığını söyledi ve IŞİD’e esir aldıkları kadınları serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Irak Kürt Bölgesi yetkililerine göre, Irak ve Suriye’de İşid’in elinde şu an 1,800 yezidi kadın ve kız bulunuyor.

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