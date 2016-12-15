İş dünyası Halep için el ele verdi

Bursa Valiliği öncülüğünde Suriye’nin Halep şehrinde yardıma muhtaç insanlar için başlatılan yardım kampanyasına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) da tam destek verdi.



Daha evvel Suriyeli Bayırbucak Türkmenlerine Bursa iş dünyasının destekleriyle kışlık giysiyi ulaştıran BTSO, şimdi de Bursa Valiliği ile beraber Halep ve yerleşim kamplarında savaşın acımasız yüzü ile karşı karşıya kalan vatandaşlara yardım eli uzattı. Kampanya ile yardıma muhtaç Halep halkının yağ, un, bulgur ve makarnadan oluşan yiyecek ihtiyaçlarına destek olunması hedefleniyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan insanlık dramının artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve hayat şartlarının iyice zorlaştığını söyledi.

Türkiye’nin ateş çemberinin içinde hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların umudu olmayı sürdürdüğünü dile getiren İbrahim Burkay, “Şükürler olsun ki bu umudu boşa çıkarmayan ve bütün dünyaya insanlık dersi veren güçlü bir ülkemiz var. Bursa Valiliği ile birlikte bizler de elimizi taşın altına koyduk. Bursa iş dünyası olarak savaşın zorluklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan Halepli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Savaş ve gözyaşıyla mücadele eden Halepli kardeşlerimize ulaştırılacak yardımlar için tüm BTSO üyelerimizin desteğini bekliyoruz. Bu örnek işbirliğine destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İnsanlık dramının yaşandığı Halep’te yardıma muhtaç insanlara el uzatmak isteyen BTSO üyeleri, 19 Aralık 2016 Pazartesi gününe kadar (0 224) 275 17 74 telefonundan kampanya hakkında detaylı bilgi edinip yardımlarını ulaştırabilecek.

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