İş adamlarına verilecek yeşil pasaportun şartları belli oldu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Yaklaşık olarak 15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz” dedi, şartlarını açıkladı.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizliİhracatçılar Birliği’nin düzenlediği “DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde 2015 yılında DENİB üzerinden en fazla ihracatyapan 40 firmaya ödüllerini verdi.

İŞ ADAMLARINA VERİLECEK YEŞİL PASAPORTUN ŞARTLARI

Burada yaptığı konuşmada ihracatçıya verilecek yeşil pasaportlarla ilgili bilgiler veren Bakan Zeybekci, “Yaklaşık olarak 15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. İlk defa açıklıyorum burada. Kriterlerini söylüyorum;

– 1 ile 10 milyon dolar arası ihracat yapan şirkete 1 pasaport hakkı

– 10-25 milyon dolar arası 2

– 25-50 milyon dolar arası 3

– 50-100 milyon dolar arası 4

– 100 milyon dolar üzerinde 5 yeşil pasaport hakkı o şirkete tahsis edilecek.

– Çalışanı ayrılırsa şirket yazacak yazısını, iptal ettirecek, yeni çalışanına yeşil pasaport verdirecek.

İhracat desteklerinde iddia ediyorum dünyada en iddialı teşvikleri önümüzdeki yıldan itibaren göreceksiniz. İhracatını artırana nakdi olarak destek vereceğiz” diye konuştu.

Türkiye olarak çok farklı şeyler yapmak ve çok farklı adımlar atmak istediklerini anlatın Zeybekci, “Türkiye, yeni bir dünya kurulacaksa, o yeni dünyayı kuran ülke olmak zorunda. Biz edilgen ülke olamayız” ifadelerini kullandı.

“DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ MEZARIMIZI ZİYARET EDEN OLMAYACAKTI”

15 Temmuz ihanetinin bir darbe girişimi olmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminin bir işgal girişimi olduğunu belirten Zeybekci, “Bugün kurgulanan o operasyonlara baktığınız zaman Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Güneydoğu Türkiye, birilerine bir ‘-istan’ peşkeşi çekiliyordu. Şu anda bizim mezarlarımızı ziyaret eden bile olmayacak, belki mezarlarımız bile belli olmayacaktı, bu ülkede çatır çatır bir bölünme yaşanacaktı. Bu millet birÇanakkale, bir Dumlupınar destanı yazdı. Bu millet Allah’ın izniyle bir daha o hainlere izin vermeyecektir. Bize diyorlar ki Türkiye’yi sınırlarınızda savunun, yok öyle yağma.Türkiye’nin sınırları, bize tehdit neredeyse orada başlar ve biz orada savunuru” diye söyledi.

İnsan hakları ve demokrasinin bazı devletlerini umurlarında olmadığını belirten Zeybekci, “1990’dan sonra çok açık bir şekilde ortaya çıktı ki, dünya haritasını çizen kalem ekonomikalemidir. Coğrafyaya yada savaş coğrafyası veyahut karşıtlar coğrafyasına baktığınızda, siz zannediyormusunuz milletin insan hakları, demokrasi onların umurunda. Tek bir endişe var, ülkelerinin ekonomik, hammadde geleceklerini garanti altına almak. Ne insan hakları var, ne ‘Aylan Bebek’ umurlarında ne de Halep’teki ‘Umran Bebek’ umurlarında, ta ki Bosna Hersek umurlarında olmadığı gibi” açıklamasını yaptı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ

Son olarak başkanlık seçimi hakkında konuşan Zeybekci, “Türkiye’de bu millete sorulduğunda, ‘Cumhurbaşkanını ben seçeceğim’ dedi. Bir hukuk garabeti olarak 367 zorbalığına ve dayatmasına, o dayatmayı yapanların kafasına fırlatarak, çekil kenara dedi. Bu istikrar abidesi olarak Türkiye’de, verilmiş olan önemli bir karardır. Olması gereken, devletin diğer sisteminin milletin bu yeni tercihine uygun haline getirilmesidir. Şimdi TBMM’nin takdirleriyle, milletin tercihine uygun şekilde 2017 yılı inşallah Türkiye’de yeni sistemin, Türkiye’de, artık ‘Acaba koalisyon mu olurdu, seçimlerden ne çıkar?’ kaygısı ilelebet ortadan kalkıyor. Her kim gelirse mutlaka yüzde 51 ile gelecek” sözlerine yer verdi.

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye Denizlili tasarımcılar tarafından dizayn edilen Osmanlı kaftanı hediye etti.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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