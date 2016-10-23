İş adamı Galip Öztürk Türkiye’ye döndü

Yaklaşık 2,5 yıldır Gürcistan’da yaşayan Galip Öztürk, mahkemenin “yeniden yargılanmasına ve infazının durdurulmasına” yönelik kararı ile ülkeye döndü.



İş adamı Galip Öztürk, hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan kesinleşen müebbet hapis cezasıyla ilgili İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin “yeniden yargılanmasına ve infazının durdurulmasına” hükmetmesinin ardından yurda döndü.

ÇOCUKLARA PARA DAĞITTI

Yaklaşık 2,5 yıldır yaşadığı Gürcistan’dan dönen ve memleketi Samsun’un Ayvacıkilçesinin Balahur köyüne gelen Öztürk, evinde merhum babası için mevlit okuttu. Çocuklara harçlık dağıtan Galip Öztürk, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adaletin er ya da geç tecelli ettiğini dile getiren Öztürk, davasıyla ilgili 5 yıllık bir süreç yaşandığını söyledi.

Bu süreç içinde “her şeyi abarttıkları, her şeyi paralele bağladıkları, bunun gerçeği yansıtmadığını” söyleyenlerin 15 Temmuz’u yaşadıktan sonra bunun “paralel yapı operasyonu” olduğunu gördüklerini anlatan Galip Öztürk, “Milli duygularımızı öne çıkararak bundan hep birlikte kurtulacağız.” ifadesini kullandı.

TFF 1. Lig’deki Samsunspor’un yarın sahasında Altınordu ile oynayacağı maçı izleyeceğini de söyleyen Öztürk, ardından da İstanbul’a döneceğini kaydetti.

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