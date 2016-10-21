İran’la diplomatik kriz
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İran devlet televizyonu, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin’in İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.
“BAZI GERÇEK DIŞI İFADELERDEN DOLAYI…”
Devlete televizyonu, “Bölgedeki bazı gelişmeler konusunda bazı Türk devlet adamlarının kullandığı gerçek dışı ifadelerden dolayı” Türkiye büyükelçisinin çağrıldığını duyurdu.
TAHRAN YÖNETİMİNİN SERT İTİRAZI TÜRK BÜYÜKELÇİYE İLETİLDİ
Haberde, Tahran yönetiminin “sert” itirazının Türk Büyükelçiye iletildiği kaydedildi.