İptal başvurusuna reddin gerekçesi belli oldu

Anayasa Mahkemesinin, OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan 670 ve 671 sayılı KHK’ların iptali istemiyle CHP’nin başvurusunu reddetme gerekçesi Resmi Gazete’de yer aldı.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 670 ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) iptali için CHP’nin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedilmesinin gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer verilen karara göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin iptal istemlerini “yetkisizlik” gerekçesiyle oy birliği ile reddetti.

CHP, 670 ve 671 sayılı KHK’ların bazı maddelerinin, Anayasa’nın 2, 6, 7, 8, 11, 91 ve 121. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, iptallerini ve yürürlüklerinin durdurulmasını talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, gerekçeli kararında, Anayasa’nın 121. maddesi uyarınca çıkarılan söz konusu KHK’ların, Anayasa’nın 148. maddesinin 1. fıkrasının 3. cümlesinde yer alan “… olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” hükmü nedeniyle yargısal denetim yapılamayacağını vurguladı.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesi, söz konusu KHK’ların iptaline ilişkin başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

Resmi Gazete’de 17 Ağustos’ta yayımlanan 670 ve 671 sayılı KHK’lar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet teşkilatında görev yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları ihraç edilmiş, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılmış ve TSK’dan daha önce ayrılan pilotlara geri dönüş yolu açılmıştı. Ayrıca Genelkurmay Başkanının atamasının, Bakanlar Kurulunun teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından yapılması hükme bağlanmıştı.

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