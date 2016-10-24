İnternette çirkin pazarlık

Anne adayları, sanal ortamda bir internet sitesi üzerinden evlilik dışı bebeklerini daha dünyaya getirmeden satılığa çıkarıyor.

Türkiye dünyaya getirdikleri bebeklerini satan anneleri daha önce görmüştü ancak doğmamış çocuğunu pazarlayanlar dehşete düşürdü. Evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerini sanal ortamda satmaya çalışan anne adayları, www.evlatlikarayanlar.com adlı sitede buluşuyordu. Bu sitenin kapatılması üzerine, bu pazarlık ‘http://evlatlikarayanlar.blogspot.com.tr/’ adlı siteye taşındı. Çoğunluğu gençlerden oluşan kadınların verdiği ilanlar okuyanları dehşete düşürdü.

Kurucunun bir de uyarısı var

Sitenin kurucusu olduğunu ifade eden kişinin sitenin başında ‘hukuksal olarak bu sitede kesinlikle ticari amaçlı yardımlaşma ya da çocuk ticareti yapmak yasaktır’ yazısı dikkat çekiyor. Ailelerin kendisine vermiş olduğu hizmetten dolayı teşekkür ettiğini anlatan site yöneticisi, “Üç beş aile bana ulaştı dualar etti, teşekkür etti. Nasıl olmuşsa evlat sahibi olmuşlar” diyor.

Pazarlıktan habersiz site yöneticisi

Site yöneticisi, bir kadının kendisini arayarak dolandırıldığını belirtmesi üzerine üç maymunu oynuyor. Pazarlıklardan sözde habersiz site yöneticisinin kullanıcıları dolandırıcılara karşı uyararak, ‘Allah korkusu bilmez şerefsizlere lütfen dikkat edin’ demesi de dikkat çekiyor.

Kan donduran ilanlar

– “19 yaşındayım 2 aylık hamileyim. Ailemin haberi yok bebeği vermek istiyorum bana “…@gmail.com” adresinden ulaşabilirseniz sevinirim. Aile güvenilir olursa sevinirim aldıracaktım kıyamadım”

-“… Üniversitesi… Bölümü öğrencisiyim 6,5 aylık hamileyim erkek cinsiyeti. Bakacak durumum yok burs ile okuyorum düşünüyor iseniz mail adresim…@icloud.com”

– “5 aylık erkek bebeğe hamileyim eşimden ayrıldım ve ben bu çocuğu istemiyorum doğduğunda bakacak kimsem yok ve çalışmak zorundayım”

– “Bebeğimi evlatlık vermek istiyorum hiçbir maddi beklentim yok.”

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