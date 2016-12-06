İnsanlığın öldüğü an!

Suriye’de Esad rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki doğu Halep’te, bombardımanda yedi çocuğunu kaybeden anne Sabah, son nefesini tekerlekli sandalye üzerinde sokak sokak doktor ararken verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Halep kentininin doğusunda rejim kuşatmasında bulunanŞear ve Tarık el Bab semtlerini birbirine bağlayan bir sokakta eşi Sabah Muhammed ile görüntülendiği Ebu Muhammed Halebi, çaresizce doktor gelmesini bekledi.

Başından geçenleri anlatan Halebi, muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi havadan bombalayan rejimin, evlerini ve sokaklarını enkaza çevirdiğini, bu sırada insanların çevreye dağıldığını söyledi.

Kargaşa sırasında yedi çocuğunu kaybettiklerini ve nerede olduklarını bilmediğini söyleyen baba Halebi, fenalaşan eşine doktor bulduktan sonra dönüp çocuklarını arayacağını belirtti.

Halebi, eşinin uzun süredir hasta ve tekerli sandalyeye bağlı olduğunu, kuşatma nedeniyle tedavi ve ilaç temin edemediklerini anlatarak, bilincini yitiren Sabah’a acilen doktor bulmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Eşi Sabah’ı bir tekerlekli sandalyeye yerleştirerek mahallesinden çıkartan Halebi, çevrede gördüğü kimselerden birinin doktor bulup getirme sözü verdiği için beklemeye başladıklarını söyledi.

Ancak çekimin tamamlamasından yarım saat sonra anne Sabah, son nefesini verdi.

Sabah’ın son anlarına tanıklık eden muhabir Yahya el Rejo, çevrede görülen az sayıdaki sivilin de rejim bombardımanı nedeniyle bölgeyi hızla terk edip nispeten güvenli sokaklara sığınmaya çalıştığını bildirdi.

YÜZ BİNLERİN İNSANİ KRİZİ

Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’ye sınır Halep ili, başkent Şam’dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim ordusu, Rusya ve İran destekli Şii milisler, son 20 gündür Halep’in doğusunda muhalif güçlerin kontrolündeki semtlere havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenliyor. Rusya ise Halep’teki hava saldırılarında yer almadığını savunuyor. Buna karşın, rejim hatlarının haberleşmesini dinleyen muhalifler, Rusların kara harekatının her kademesinde boy gösterdiğini bildiriyor.

Rejim kuşatmasında yüz binlerce sivilin bulunduğu doğu Halep’te halk üç ayı aşkın süredir temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son üç hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler, sağlık merkezleri, fırın ve okullar rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Baz istasyonlarının büyük kısmının yıkılması ve rejimin telefonu hatlarını kesmesi nedeniyle kentte iletişim sadece kısıtlı şekilde internet üzerinden kurulabiliyor.

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