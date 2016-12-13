İnsanı para değil aşk mutlu ediyormuş

İngiltere’deki London School of Economics’in yaptığı araştırmaya göre, akıl sağlığı için aşk paradan önce geliyor. Yapılan ankette 200 bin kişiye “Onları mutlu eden yaşamsal faktörler” soruldu. Sorulara 0-10 arasında puanlar verilmesi istendi. Anket sonucunda maaşı ikiye katlamanın insan mutluluğunu 0.2 oranında artırdığı, öte yandan eşsizliğin mutsuzluğu 0.7 oranında düşürdüğü bilgisine ulaşıldı. Kişisel mutluluğa giden en büyük gösterge olan akıl sağlığını en olumlu etkileyense, aşk yaşamak oldu. Katılımcılar, aşkın mutluluklarını 0.6 oranında artırdığı verisini ortaya çıkarırken, anketi yorumlayan uzmanlar, “İnsanlar birinin ona ihtiyacı olduğunu bilmek ve anlamlı bir ilişki yaşamak istiyor” şeklinde yorum yaptı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail