İnsan Aşk Üzeredir; AŞKZADE

Mürsel Ferhat Sağlam’ın merakla beklenen yeni kitabı AŞKZADE, Kasım 2016’da raflardaki yerini aldı. “Aşkın hiç bilinmeyen öyküsü” vurgusuyla ve “insan aşk üzeredir” sloganıyla kitap tutkunlarının karşısına çıkan Aşkzade’nin en dikkat çeken yönü, Âdem ile Havva’dan sonraki ilk aşkı betimliyor oluşudur.

Aşkzade, yazılış tarzı itibariyle hikâyeleştirilmiş deneme özelliği taşımaktadır. Bu yönüyle Aşkzade, hem bir olay örgüsü barındırması açısından hem de kurgunun sübjektif anlatıyla birbirini tamamlıyor olması bakımından dikkat çekmektedir. Ancak Aşkzade’nin, ilgi çeken yönleri bununla sınırlı değil. Aşkzade; Âdem ile Havva’dan sonraki ilk aşk ve kavuşma hikâyesini tasvir ediyor olmasıyla da kitapseverlerin dikkatini çekmektedir.

Âdem ile Havva, Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin ve Kerem ile Aslı’nın ardından efsane aşklar literatürüne Hâkim ile Sultan’ı da ekleyen Aşkzade, aşkın farklı bir boyutta yorumlandığı ve duyguların farkındalığına dikkat çeken bir eser olma özelliği taşımaktadır.

Yazar Hakkında | Mürsel Ferhat SAĞLAM

16 Nisan 1989 İstanbul doğumludur. Aslen İskiliplidir. Namık Kemal Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü, Beykent Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Beykent Üniversitesi’nde Tarih alanında yüksek lisans yapan yazar, akademik kariyerine Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık doktorası yaparak devam etmektedir. Yazar 2012’de Ajans Paradise’ı 2014’te ise popüler edebiyat & sanat blogu Şilep Dergi’yi kurdu. Dijital pazarlama, sosyal medya, dijital marka yönetimi, online itibar yönetimi ve içerik pazarlaması alanlarında kurumsal markalara danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca bu ve benzeri konularda üniversite ve belediyelerde konferanslar ve seminerler vermektedir. Yazarın roman, hikâye ve deneme türlerinde yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Aşkzade, yazarın yayınlanmış 4. kitabıdır.

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