İngilizlerden FETÖ’ye darbe

Ankara’nın talebi üzerine Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı’na bağlı Mali İstihbarat birimi aralarında Akın İpek’in de bulunduğu 26 FETÖ finansörünün hesaplarını mercek altına alacak. İnceleme sona erene kadar şüpheli hesaplar tedbiren dondurulabilecek



Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü’nün küresel finans ağını çökertmek üzere dört koldan harekete geçerken İngiltere’den önemli bir adım geldi. Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı’nın Mali İstihbarat Birimi UKFIU, Akın İpek ve Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik’in de aralarında yer aldığı 26 FETÖ’cünün hesapları için incelenmesi talimatı verdi.

BİLGİ VE İZAHAT İSTENECEK

FETÖ finansörü 26 işadamının İngiltere ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupabankalarında ilk etapta 2 milyar euro civarında hesabı bulunduğu belirlendi. Bu paraların özellikle 17-25 Aralık 2013 sivil darbe girişiminden sonra peyderpey Avrupa’ya çıkarıldığı anlaşıldı. Türkiye’nin başvurusu üzerine ‘şüpheli’ kapsamına alınan bu hesaplar didik didik edilecek. İnceleme sonuçlanıncaya kadar bu hesaplardan ticari hayatın gereğine uygun düşmeyen yüklü fon hareketleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca hesap sahiplerinden bilgi ve izahat istenecek. Söz konusu hesaplarda terörün finansmanına ilişkin şüphe kesinlik kazanırsa bu varlıklar dondurulabilecek. Adalet Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) FETÖ’nün yurtdışına kaçırdığı varlıklar konusunda 40’a yakın ülkeye gerekli başvuruları yaptı. Başvurularda, örgütün para kaynakları, bunları suç gelirinden elde ettiği mal varlıkları ve para akışının dondurulması talep edildi. Dünyadaki birçok ülkeden FETÖ’ye bankalar aracılığıyla aktarılan kara para trafiği de ilk kez resmi olarak, belgeleriyle ilgili ülkelere gönderildi.

SİVİL KURULUŞ TAKİBİ

Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimi 26 ismin banka hesaplarına ilişkin incelemesinin yanı sıra akademik, sivil kuruluş, dini kurum adı altında faaliyette bulunan platformlar da yakın takibe alındı. Yetkililer, özellikle Londra’da Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde eğitim dernekleri adı altında yapılan çalışmalar, bağış toplamaya yönelik faaliyetlerin yakından izlendiğini belirtti.

HEYET GİDECEK

AK Parti FETÖ ile mücadele için başlattığı yurtdışı seferberliğini sürdürüyor. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığındaki heyetin şimdiki durağı da İngiltere. Avam ve Lordlar Kamarası, düşünce kuruluşları ile bir araya gelecek olan heyet, FETÖ’nün darbe girişimi, örgüt üyelerinin iadesine yönelik talepleri aktaracak. Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Sırbistan’da yaklaşık 40 okulu bulunan FETÖ’nün Balkanlarda’ki faaliyetlerinin tamamının durdurulması için de bir dizi çalışma yapılıyor.

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