İngiliz turist otel odasında ölü bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde. tatile gelen İngiliz kadın, kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Marmaris’e tatile gelen 64 yaşındaki Patricia Ann Thompson, Siteler mevkiinde bir otele yerleşti. Dün Sabah Thompson’un odasından çıkmaması ve kapıyı açmaması üzerine polise haber verildi. Otele gelen polis ve sağlık ekipleri, yatağında cansız buldukları Thompson’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü sanılan İngiliz kadının cesedi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak : İHA

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail