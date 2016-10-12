İngiliz kadınlar 2016’dan memnun

BBC’nin İngiltere’de düzenlediği bir ankete katılan kadınların yüzde 90’ını günümüzde “kadın olmaktan mutlu olduğunu” söyledi.

Anket, BBC Radyosu’nun köklü programlarından “Woman’s Hour”un (Kadınların Saati) 70. yılı vesilesiyle yapıldı.

Her 10 kadından 9’u, günümüzde kadın olmayı erkek olmaya tercih ettiğini belirtti.

İngiltere’de 1947’de de aynı anket yapılmış ve o dönem ankete katılanların sadece yüzde 50’den biraz fazlası kadın olmayı erkek olmaya tercih ettiklerini söylemişlerdi.

Bu yıl yapılan ankette de her yaş grubundan 1004 kadına evlilikleri, işleri, aile yaşamları ve endişeleriyle ile ilgili sorular soruldu.

Çeşitli konularda öne çıkan yanıtlar ve geçmişe kıyasla gözlenen temel farklılıklar şunlar:

Evlilik

Anket, kadınların 2016’da evliliğe geçmişte kıyasla daha olumlu baktıklarını gösterdi.

Kadınların yüzde 87’si eş seçimlerinden memnun.

1949’daki ankette ise kadın ve erkeklerin yüzde 77’si eğer şansları olsa eşlerini değiştirebileceklerini söylemişti.

Ayrıca kadınların yüzde 42’si, evlilikte kadın ve erkeklerin özgürlüklerinden eşit ölçüde feragat ettiklerini düşünüyor.

1951’de yapılan bir ankete göre kadınların ve erkeklerin sadece yüzde 25’i böyle düşünüyordu.

İş

Ankete göre, kadınlar iş hayatında bugün çok daha aktif şekilde yer alıyor.

Günümüzde çalışan kadınların oranı yüzde 60

1951’de ise bu oran yüzde 31’di.

Aile

Ankete katılanların yüzde 56’sı ideal bir aile için 2 çocuğun yeterli olduğunu düşünüyor.

1938’de yapılan bir kamuoyu araştırmasında bu oran yüzde 45’ti

Endişeler

Ankete göre 25-34 yaş arası kadınlarda en büyük endişe; kendilerinin, ailelerinin ve arkadaşlarının sağlık durumları (yüzde 68). İleri yaşlarda yeterince para kazanmayı da önemli bulanların oranı yüzde 53.

Kaynak : BBC Türkçe

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