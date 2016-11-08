İnegöllü öğrenciler sandık başına gitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sandık başına giden öğrenciler başkanlarını seçti.



Öğrenci meclisi başkanı seçimi, Vehbi Koç İlk ve Ortaokulu salonunda yapıldı. 6 adayın yarıştığı başkanlık yarışını Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Numan Bayrak kazandı. İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğru nezaretinde yapılan seçimlere okulların öğrenci meclis başkanları katıldı. Seçimleri yönetecek divan heyetinin seçilmesinin ardından ilçe meclis başkanlığına aday olan 6 öğrenci sırayla söz alarak, icraatlarını ve seçim vaatlerini seçmen öğrencilere açıkladı. Daha sonra oy kullanma işlemine geçildi. Seçimlerde 122 okul başkanından 89’u sırayla oylarını kullandı. Oy işleminin sona ermesinin ardından oylar divan heyeti tarafından sayıldı. 4 oy geçersiz sayılırken, geçerli oyların 47’sini alan İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Numan Bayrak İnegöl Öğrenci Meclisi Başkanı seçildi. Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Gamze Demir 19, Saime Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Erol Alınca ise 16 oy aldı.



İlçe Öğrenci Meclis Başkanı Numan Bayrak ile başkan yardımcıları Gamze Demir ve Erol Alınca, önümüzdeki günlerde Bursa’da yapılacak olan İl Meclis Başkanlığı için diğer ilçelerle yarışacak. İlde yapılacak olan seçimlerin ardından ise Bursa’yı Ankara’da yapılacak seçimlerde temsil edecek olan öğrenciler seçilecek.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Dğru, “Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri önergesine göre bu proje 2003-2004 eğitim öğretim yılında başladı. Bugün yaptığımız seçimle İnegöl İlçe Meclis Başkanı ve yardımcılarını seçtik.

Bursa İl Öğrenci Meclisi’ne 3 kişi göndereceğiz. Bursa’da zaman zaman yapılacak olan toplantılara katılacaklar. İlde de bir seçim olacak. İlde seçilen öğrencilerde daha sonra Ankara’da bizi temsil edecekler” şeklinde konuştu.

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