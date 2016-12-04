3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen programda hünerlerini sergileyen özel öğrenciler, katılanları hem güldürdü hem de ağlattı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen programda hünerlerini sergileyen özel öğrenciler, katılanları hem güldürdü hem de ağlattı.

Programa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, bazı oda ve dernek başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İşaret diliyle istiklal Marşı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, İstiklal Marşını Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Ahmet Kılıçlıoğlu, işaret diliyle yönetti. Okulların faaliyetlerini içeren slayt gösteriminin ardından Turgutalp Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve ilçe protokolü ile vatandaşların rol aldığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel videosu, Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencilerinin Mehter Gösterisi, Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Süleyman Bayhan’dan ‘Bu vatan kimin’ adlı şiir, İshakpaşa İlkokulu öğrencilerinin ‘Sev Kardeşim’ şarkısı, İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin Silifke’nin Yoğurdu Halk Oyunu gösterisi, Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin patates adam şarkısı, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin halk oyunu gösterisi, Dumlupınar Ortaokulu öğrencilerinin Hayat Bayram Olsa gösterisi, Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mahmut Nebi Oğuzcan melodiko gösterisi, Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin şirinler gösterisi, İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin evlilik düet gösterisi ve Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin Step gösterisi ile Halk Oyunu gösterisi ile program son buldu.

Akça ve Aktaş horon tepti

Engelli öğrencilerin sunduğu gösterileri salondaki davetliler büyük bir beğeniyle izlerken, halk oyunu gösterilerin de kendini tutamayarak sahneye atan Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mahmut Nebi Oğuzcan’a, Kaymakam Ali Akça ile Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a eşlik etti.