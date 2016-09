İnegöl’de ürün kurutmak artık daha güvenli

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl Deydinler ve Ortaköy mahalleleri arasında hazırlanan 2.3 kilometrelik ürün kurutma alanı sayesinde çiftçiler artık ürünlerini daha güvenli bir ortamda kurutabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 1 milyon liralık yatımla oluşturulan ürün kurutma alanının bölgenin önemli bir talebi olduğunu, kurutma sezonu dışında da yolun ulaşım amacıyla hizmet vereceğini söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küçük gibi görünmesine rağmen bölge çiftçisi için büyük bir ihtiyacın giderildiğini belirterek, tarıma destekleri nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

Bursa’ya değer katan hizmetlerini, ‘Bütünşehir’ yasasının ardından kentin tüm ilçelerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı hedef alan hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar çilek fidesi, arı kovanı, koyun ve yem dağıtımı, sera naylonu, çatı malzemesi, buzağı kulübesi, koza askısı, ceviz fidanı gibi desteklerin yanında süt ürünleri tesisi, biber kurutma tesisi gibi yatırımlarla üreticinin sürekli yanında olan Büyükşehir Belediyesi, İnegöllü çiftçilerin yoğun talebi olan ürün kurutma alanı sorununu da çözümü kavuşturdu. Daha önce ürünlerini çevre yolu üzerinde kurutan ve zaman zaman trafik kazalarına da maruz kalan çiftçileri bu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla Deydinler ve Ortaköy mahalleri arasına 2.3 kilometre uzunluğunda ürün kurutma alanı oluşturuldu. Asfalt kaplama yapılan alan kurutma sezonu dışında da ulaşım amacıyla kullanılabilecek.

Beklentiler bir bir gerçekleşiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte bölge çiftçisinin ay çekirdeği kurutmaya başladığı alanda incelemelerde bulundu. Çiftçinin her türlü üretiminin desteklenmesi konusunda altyapıdan ulaşıma, sulama tesislerinden ürün pazarlamasına kadar her alanda çalıştıklarını belirten Başkan Altepe, ürün kurutma alanının da İnegöllü çiftçilerin önemli bir talebi olduğunu söyledi. Uygun kurutma alanı olmadığı için daha önce yollarda yapılan kurutma işleminde trafik kazaları yaşandığını hatırlatan Başkan Altepe, “Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Deydinler Ortaköy arasındaki bölgede 2,3 kilometrelik yolu kurutma amaçlı olarak hazırladık. Altyapısı ve asfalt kaplaması yapılan alanda ay çekirdeği başta olmak üzere her türlü ürünlerini kurutabilecekler. Sezon tamamlanınca da yol ulaşım amacıyla kullanılacak. Üreticinin önemli bir beklentisi olan hizmet gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olan hizmetimiz bölge çiftçimize hayırlı olsun” dedi.

Küçük görünen büyük hizmet

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ay çekirdeği üretiminin ilçe tarımında önemli bir yet tuttuğunu belirterek, uygun alan olmadığı için kurutma işleminin daha önce çevre yolunda yapıldığını ve kurutma sezonunda çevre yolunu kapalı tutmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bu sorunu Başkan Altepe’ye ilettiklerini ifade eden Aktaş, “Büyükşehir Belediyemiz soruna köklü çözüm getirdi. Artık kurutma işlemi daha güvenli ortamda yapılıyor. Basit gibi görünen ama bölge ekonomisi için önemli bir yatırım. Çünkü ay çekirdeğini kurutmanın başka bir şekli yok. İnceledik, bu iş Avrupa’da da böyle yapılıyor. Büyük bir ihtiyacı gidermeleri nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

