İnegöl`de de ipek halı üretiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi eli ile yeniden hayat bulan kıymetli Bursa İpeği, İnegöl İhsaniye Mahallesi’nde açılan ipek halı üretim atölyesinde sanatla buluşuyor.

Proje kapsamında restore edilen İnegöl İhsaniye İlkokulu binası, ipek halı üretimine uygun hale getirilerek kırsal kalkınmanın yerel üretimlerle ivme kazanması adına yeniden aktif kullanılmaya başladı. Böylece Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde Bursa motifleri ile çizilen ipek halı desenleri, ürün haline getirilerek, kırsalda ek bir gelir kaynağı oluşturan ipek halıya dönüştürülüyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ve BUSMEK kursları ile desteklenen proje Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta da gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, oluşturulacak örnek dut bahçeleri ile de tarımsal anlamda destek bulacak olan Bursa İpeği, üretilen nihai ürünler ile ulusal ve uluslararası pazarda yeniden yerini alarak Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak.

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