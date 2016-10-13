İnegöl’de çocuklar için yeni oyun parkı

Yeni Mahallede bulunan Halime Hatun Anaokulunda velilerin talebi üzerine İnegöl Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun alanı hizmete girdi.

Eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata birçok alanda ilçe halkının talepleri doğrultusunda hizmet veren İnegöl Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Alanyurt Yeni Mahallede bulunan Halime Hatun Anaokulunda velilerin talepte bulunduğu çocuk oyun alanını da okula kazandırdı. Anaokulu bahçesinde yapımı tamamlanan çocuk oyun alanı hizmete girdi.

VELİLER TALEP ETTİ

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ömer Kaban ve Musa Oktar ile birlikte hizmet eğiren çocuk oyun alanında inceleme yaptı. İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, Halime Hatun Anaokulunda okuyan çocuklar için velilerin bir oyun parkı talebi yaptığını belirterek, “Belediye Başkanımız Alinur Aktaş bu talebi olumlu karşılayarak bizlere uygulama yönünde talimat vermişti. Gördüğünüz gibi tek kuleli, çocukların düşmesi halinde korunaklı olması amacıyla zemini kauçuk olan güzel bir park yaptık. 2 tane zıp zıpı, tahterevallisi olan güzel, nezih bir park yaptık. Yan taraftaki yeşil alanlarda da bitki süslemesi yaparak geleceğimiz olan çocuklarımızın hizmetine sunduk” dedi.

HER ŞEY GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Okulların bakım ve tadilatı konusunda belediye olarak tüm gücümüzle hizmetlere devam ediyoruz diyen Kansu, “Yeterli olanak olmadığı için okullarımızdan ciddi şekilde talepler geliyor. Okullarımızda kapıların açılması, duvarların örülmesi, boya badana, kapı imalatı, çatı tadilatı gibi hizmetleri de yapıyoruz. İnşallah güzel hizmetler bundan sonra da devam edecek. Her şey bizim geleceğimiz olan çocuklarımız için. Bu yaptığımız çocuk oyun grubunun Belediyemize yaklaşık maliyeti 28 bin TL’dir. Feda olsun çocuklarımıza. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Ben bu hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİMDEN TEŞEKKÜR

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Musa Oktar ise “İnegöl Belediyesine bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel, nezih ortamlarda çocuklarımızın daha özgüvenli, daha güzel ve daha iyi yarınlara ulaşacaklarını düşünüyoruz. İnegöl’ümüz oldukça büyük. 250 bin nüfusa yaklaşan bir nüfusumuz var. Bu noktada hem hayırseverlerimiz hem Belediyemiz ellerinden geldikçe destek olmaktadırlar. Bundan sonra da desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz” dedi.

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