Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy mahallesinde ikamet eden 110 yaşındaki Şükriye Bayram, adeta tarihe meydan okuyor. 1906 yılında Sultan Abdulhamit Han’ın yönettiği Osmanlı İmparatorluğu Döneminde dünyaya gözlerini açan Şükriye Bayram 110 yılık hayatı boyunca 3 Osmanlı Padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 12 Cumhurbaşkanı ve 38 Başbakan görmenin gururunu yaşıyor.



1.Dünya, 2.Dünya, Balkan Savaşları ile Kurtuluş savaşına tanıklık eden Şükriye Nine kendisini ziyarete gelip “Devlet Burada” diyen protokole “Devlet Benim” diye cevap verince tebessüme neden oldu.

Hocaköy İçme Suyu Barajının Temel atma töreni için Hocaköy mahallesine giden Kaymakam Ali Akça, 110 yaşında yaşayan bir kadının olduğunu öğrenince beraberindeki Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ile birlikte ziyaret etti.

Protokol üyelerini karşısında gören Şükriye Bayram, “Allah’a çok şükür. Sizleri hep birada görmek bana mutluluk verdi” diyerek kurtuluş savaşı anılarından anlattı. Kurtuluş savaşı sırasında 15 yaşlarında olduğunu aktaran Bayram, “Savaş sırasında annem beni korumak için kendisi siper etmiş, beni kurtarmış. Atatürk’ü de gördüm. Atatürk öldüğünde 30 yaşının üstündeydim. Bu günleri gördüm Allahıma şükürler olsun. Allah sizleri bana yolladı. Sizleri gördüm hamd olsun. Ne mutlu bana” dedi.

“Devlet benim”

Kaymakam Ali Akça ise, “Teyzemin maşallahı var. Allah sağlıklı ömürler versin. Yaşlı teyzelerimizin duaları olduğu sürece Allah bu ülkeye ve millete inşallah zeval vermeyecektir. Sizlerin dualarıyla ayakta duruyoruz” dedi. Veda sırasında Başkan Aktaş’ın devlet burada demesine karşılık, 110 yaşındaki Şükriye Bayram’ın, “devlet benim” yanıtı tebessüm ettirdi.