İnegöl Büyükşehir ile gelişmeye devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak İnegöl’e değer katacak çalışmalarının süreceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile Abhazya’nın bağımsızlık yıldönümünde, Büyükşehir Belediyesi yeni binasındaki makamında bir araya geldi. Bursa’nın tüm ilçeleriyle kalkınmasından yana olduğunu ifade eden Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl’deki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Altepe, Bütünşehir’in ardından Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerin daha fazla yanında olduğunu belirterek, İnegöl’de devam eden ve yapılacak olan çalışmalarla ilçenin değerinin daha çok artacağına değindi.

İnegöl Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akalan ise İnegöl’de Büyükşehir Belediyesi’nin farkının anlaşıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye Bursa’ya ve ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Akalan, Başkan Altepe’ye, bu yıl 38. yılında olan derneğin çalışmalarına desteklerinden dolayı da teşekkür plaketi ve Altepe’nin dokuma portresini armağan etti.

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