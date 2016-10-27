İnegöl Belediyesi 2017 Tahmini Bütçesi Oy Birliği İle Kabul Edildi

İnegöl Belediyesi’nin 2017 yılı tahmini bütçesi bugün yapılan olağan üstü meclisi toplantısında görüşüldü. Bütçe AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla oy birliği ile kabul edildi.

İnegöl Belediye Meclisi, bugün 2017 yılı tahmini bütçesini görüşmek üzere olağan üstü toplandı. Ekim ayı meclisinde komisyona havale edilen bütçe, olağanüstü meclis toplantısında oylandı.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ekim ayı olağan meclisi toplantımızda aldığımız karar gereği idari bütçe komisyonu çalışmalara start verdi. Olağanüstü olarak 2. kez toplanıyoruz” dedi.

YENİ KAPI RUHU İNEGÖL BELEDİYE MECLİSİNDE DEVAM ETTİ

Bütçe Komisyonu adına AK Partili meclis üyesi Berat Ertopuz 2017 yılı tahmini bütçesini açıkladı. Ertopuz’un açıklamalarının ardından söz alan MHP’li üye İsmail Karaman, “Biz meclis grubu olarak hazırlanan rapora takip şartı olmak üzere olumlu oy kullanacağız” dedi. MHP grubunun da olumlu oy vereceğini açıklaması üzerine Berat Ertopuz, “MHP’nin Yenikapı ruhunu Belediye Meclisi’nde de devam ettirmesi bizleri mutlu etti. 2017 yılı bütçemiz oy birliği ile kabul edilecek. Bu Türkiye’de az rastlanan bir durum. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

FEM DERSHANESİ İNEGÖL BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLDİ

Meclis sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski FEM dershanesinin bulunduğu binanın İnegöl Belediyesine devri konusunda bilgi vererek şöyle konuştu: “Bütçemizde bu yılla alakalı Kültür Sanat Kongre Vadisi ile alakalı 10 milyon TL ayrılmıştı. FEM dershaneleri ve Bahar Ortaokulunun binaları taleplerimiz üzerine İnegöl Belediyesine tahsis edildi. Bunun karşılığında İnegöl Belediyesi Ortaokulu’nu yapma taahhüdünde bulunduk. 24 derslikli bir ortaokul yapacağız. Bu şekli ile çalışma başlattık. Yeni bir bina ama gerekli tadilat ve tamirat çalışmalarıyla beraber bu ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracağız ve bu proje yapılmayacak. Bina çok büyük ve çok güzel. Beraberinde sadece Belediye faaliyetleriyle değil farklı STK’ların organizasyonlarıyla alakalı da dolu dolu kullanılır. Birkaç üniteyi de buraya taşımayı düşünüyoruz. Tahminin dışında bir uygulamaydı. Bu bütçeler devletin bütçeleri. Okulla alakalı 2 yıl süre istedik. Protokolü de o şekilde yapacağız. İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye ve hem tedarikçileri hem çalışanlarına karşı dikkat çeken belediyelerden bir tanesi. Mali disiplini bozmamaya çalışıyoruz. Aynı uygulama bundan sonra da devam edecek” dedi.

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