İnegöl AVM el değiştirdi

FİBA Grubu Şirketlerinden Fiba Commercial Properties, Bursa’nın ilk açık alışveriş merkezi olan İnegöl AVM’yi, Kırcalı Yapı’dan satın aldı. Bu satın almayla Fiba Commercial Properties, portföyündeki alışveriş merkezi sayısını 9’a yükseltti.



FİBA Grup, İnegöl AVM’yi satın aldığını yazılı açıklama ile duyurdu. Fiba Grup bünyesinde bulunan Fiba Commercial Properties, Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından biri olarak, yurt içi ve yurt dışında 8 alışveriş merkezi başta olmak üzere, 500 bin metrekareden fazla kiralanabilir alan, 850’yi aşkın marka ve mağaza ile Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da alışveriş merkezleri, ofis binaları ve rezidans operasyonlarını yürütüyor.

İnegöl AVM, açık alışveriş merkezi konsepti, sokakları ve marka karması ile Marmara Bölgesi’nin en dikkat çekici AVM yapılarından biri. 70 bin metrekare alanda toplam 60 bin metrekare inşaat üzerine kurulu özel bir peyzaja sahip. Türkiye’nin en büyük meydanlı açık alışveriş merkezi olmasının yanı sıra, Bursa’nın ve bölgenin de ilk açık Alışveriş merkezi olarak konumlanmış durumda.

Fiba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Fiba Commercial Properties olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da benzer fırsatları değerlendirmeye ve Ticari Gayrimenkul sektöründe, özellikle Anadolu’da, büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Tüm büyüme hedeflerini uzun vadeli ve sürdürülebilir planladıklarını belirten Fiba Commercial Properties CEO’su Yurdaer Kahraman ise uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Portföylerine kattıkları İnegöl AVM’nin, İnegöl ve çevresinde oldukça ilgi gördüğünü, Fiba olarak yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarından elde ettikleri tecrübelerini buraya da aktarıp, AVM’nin mevcut algısına değer katarak daha da güçlendirmeyi istediklerini söyledi.

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